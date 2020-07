Dólar recua com otimismo global sobre vacina para coronavírus

Dólar opera em baixa diante expectativa da vacina para o novo coronavírus - (Foto: Reprodução)

O dólar opera em baixa nesta quarta-feira, alinhado à tendência global, em meio a esperanças renovadas com uma vacina para o novo coronavírus, que instiga o apetite por ativos de risco. Os agentes financeiros operam ainda na expectativas de retomada hoje da discussão da reforma tributária na Câmara, além da sanção do marco do saneamento básico, que pode atrair fortes investimentos estimados pelo governo entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões ao ano.

Mais cedo, os agentes de câmbio olharam o salto de 1,91% do IGP-10 em julho, acima do teto das estimativas do mercado financeiro (+1,84%) e também superior à alta de 1,55% do indicador em junho. Às 9h27 desta quarta-feira, o dólar à vista caía 0,67%, a R$ 5,3134. O dólar futuro para agosto recuava 1,06%, a R$ 5,3134.