Dólar recua com exterior e disputa técnica por definição da última Ptax de abril

O dólar opera em baixa no mercado doméstico na manhã desta terça-feira, 30, em dia de definição do referencial Ptax de abril. No exterior, o dólar recua ante seus pares principais e a maioria das moedas emergentes e ligadas a commodities.

A Ptax desta terça servirá na quinta-feira, dia 2, após o feriado, para a liquidação do dólar futuro que vence em 1º de maio e os ajustes dos contratos cambiais e de swap cambial com vencimentos em meses subsequentes.

Também a expectativa pela decisão de juros do Federal Reserve (Fed), nesta quarta-feira, 3, poderá trazer cautela mais tarde, uma vez que os mercados no Brasil ficam fechados nesta terça, mas deverão funcionar normalmente nos Estados Unidos.

"Nesta véspera do feriado nacional e também do FOMC, devemos ver os investidores ainda mais cautelosos, rolando apenas as posições do contrato de Maio de 2019", diz o operador Luis Felipe Laudisio dos Santos, da Renascença DTVM.

Na segunda-feira, 29, o dólar subiu no mercado doméstico, contrariando a queda da moeda americana no exterior, em meio a chances de sinalização, na terça, de uma política mais acomodatícia por parte do Federal Reserve. Internamente, o dólar já foi influenciado nesta segunda pela disputa técnica da Ptax, com os comprados ajudando a puxar a valorização de 0,24% da divisa ante o real no mercado à vista, a R$ 3,9409.

Embora não seja esperado nenhum avanço com relação à reforma da Previdência esta semana, o mercado monitora a articulação política pela aprovação da proposta. O presidente da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), informou que o colegiado fará uma reunião informal nesta terça, para debater prazos e procedimentos.

Às 9h24, o dólar à vista caía 0,18%, a R$ 3,9338. O dólar futuro para junho, o mais negociado a partir desta terça, recuava 0,30%, a R$ 3,9440.