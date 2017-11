Dólar recua com exterior e avaliação de que troca ministerial pode ajudar reforma

O dólar opera em baixa, em linha com o viés externo ante divisas principais e algumas emergentes e ligadas a commodities. Além disso, a antecipação da reforma ministerial do governo é bem recebida, por favorecer o andamento da reforma da Previdência, na visão de alguns agentes financeiros.

O diretor da Correparti Jefferson Rugik avalia que a reforma ministerial deve trazer o "Centrão" para o jogo e possibilitar a aprovação da minirreforma da Previdência. Além disso, destaca ele, o dólar recua com o exterior, onde o foco na movimentação em torno da reforma tributária americana, como também a divulgação do PPI americano (11h30), que tem força para mexer com o dólar se vier acima das previsões e vice-versa.

Mesmo avaliação tem o diretor da Wagner Investimentos, José Faria Júnior: "A moeda recua ante o real em linha com o viés exterior, mas também influenciada por apostas no mercado de que a reforma ministerial irá sair mais rápido, mantendo viva a esperança da reforma da Previdência ser aprovada este ano na Câmara".

Faria Jr., no entanto, chama atenção para agenda dos EUA forte nesta quarta-feira, dia 15, com destaque para a inflação ao consumidor (CPI) e os primeiros dados de atividade do mês de novembro) em meio ao feriado nacional no Brasil.

Às 9h46 desta terça-feira, 14, o dólar à vista caía 0,79%, aos R$ 3,2723, enquanto o dólar futuro de dezembro recuava 0,26%, aos R$ 3,2775.

Na Europa, a presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, reafirmou nesta terça o compromisso da instituição por um aperto gradual na política monetária, ao descartar a possibilidade de uma elevação abrupta dos juros. Yellen falou durante evento no Banco Central Europeu (BCE) sobre comunicação da política monetária, em Frankfurt, e enfatizou a importância para os agentes do mercado de saber exatamente o rumo dos bancos centrais.