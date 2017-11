Dólar recua com exterior e articulação sobre Previdência no radar

O dólar recua desde o início da sessão local. Os investidores reduzem posições compradas, estimulados pela mobilização do governo para tentar aprovar a reforma da Previdência este ano, além do viés de baixa do dólar no exterior.

O diretor da corretora Mirae Pablo Spyer diz que o dólar cai mundo afora nesta quarta-feira, 8, com uma pequena realização da alta de ontem somado ao receio com possível atraso no plano de corte de impostos do governo de Donald Trump em tramitação no Congresso norte-americano. Além dessa influência externa, o diretor da corretora Correparti Jefferson Rugik acrescenta que "a nova ofensiva do governo em tentar aprovar a reforma da previdência ainda este ano utilizando como principal interlocutor o ministro Meirelles deixa os mercados um pouco mais tranquilos".

Às 9h30, o dólar à vista recuava 0,31%, aos R$ 3,2658. O dólar futuro de dezembro caía 0,20%, aos R$ 3,2745.