Dólar recua antes da ata do BC dos Estados Unidos

O dólar opera em queda no mercado local desde a abertura dos negócios, acompanhando o viés de baixa da moeda norte-americana no exterior em meio à espera dos investidores pela ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que será divulgada às 15 horas (de Brasília).

O diretor da corretora Mirae, Pablo Spyer, diz que o dólar cai mundo afora à espera da ata e há expectativas de que o documento venha um pouco menos "hawkish" (inclinado ao aperto monetário).

Além disso, internamente, diz Spyer, ecoam ainda a melhora das previsões para a economia brasileira e o parecer do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) pela inadmissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência).

Na sessão de terça da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, os advogados de Temer e dos ministros também apresentaram as defesas. A discussão formal do parecer começará a partir da próxima terça-feira, 17.

Os dados de vendas no varejo foram monitorados, mas têm impacto marginal sobre o mercado. No varejo restrito, houve queda de 0,50% e no varejo ampliado uma alta de 0,10% em agosto, ambos dentro das previsões, mas abaixo da mediana captada pelo Projeções Broadcast.

Às 9h42, o dólar à vista caía 0,64%, aos R$ 3,1638. O dólar futuro de novembro recuava 0,50%, aos R$ 3,1730.

