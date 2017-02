Dólar recua ante real em linha com algumas moedas emergentes

O dólar opera em baixa desde a abertura, em linha com algumas moedas emergentes e ligadas a commodities, mas na contramão da alta em relação às principais rivais. Às 9h41, o dólar à vista caía 0,31%, a R$ 3,0844 e o dólar para março recuava 0,05%, aos R$ 3,0940.

No câmbio, os agentes precificam uma melhora das projeções macroeconômicas e a percepção de que o ritmo da Lava Jato já diminuiu. Dentro desse cenário, é vista como positiva para o governo de Michel Temer a manutenção da nomeação de Moreira Franco (PMDB) para a Secretaria-Geral da Presidência da República, com foro privilegiado, pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No radar está ainda o projeto que reabre o prazo para adesão ao regime especial de repatriação de recursos do exterior, que pode ser votado nesta quarta-feira, se houver acordo.

