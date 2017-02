Dólar recua ante real com fluxo de entrada

O dólar recua na manhã desta terça-feira, 14, ante o real em meio ao fluxo de entrada no mercado cambial, apesar da alta da abertura que foi amparada pelo o início da rolagem de swap cambial que vence em março. Nos mercados em geral, há expectativa com a fala da presidente do Federal Reserve (o banco central norte-americano), Janet Yellen (13 horas, de Brasília).

Às 9h33, o dólar à vista no balcão tinha queda de 0,23%, a R$ 3,1034. O dólar para março caía 0,32%, a R$ 3,1135.

Segundo um operador, o lote ofertado de US$ 300 milhões pelo Banco Central é considerado pequeno e, se for repetido nas próximas sessões, garantiria a rolagem de apenas 40% do total a vencer em março, de cerca de US$ 7 bilhões, estimou Spyer. "Todos esperavam uma rolagem maior", afirmou. Nas mínimas, o dólar à vista caiu até R$ 3,0964.

