O dólar cai ante o real na manhã desta segunda-feira, 6, refletindo perspectiva de novos fluxos de entrada em meio ao otimismo com a tramitação de reformas no Congresso e de novos IPOs na Bolsa nesta semana. Também em baixa estão os juros dos Treasuries, ainda em reação ao aumento bem abaixo do esperado nos salários dos americanos em janeiro.

Às 9h30, o dólar à vista no balcão caía a R$ 3,1096 (-0,48%), na mínima, enquanto o dólar para março perdia 0,27%, a R$ 3,1285.

