Dólar perde força com exterior, após abrir em alta

O dólar se enfraqueceu, após começar a sessão desta segunda-feira, 7, com viés de alta. Os negócios locais precificam a queda do Dollar Index há pouco, enquanto predomina um viés de alta frente a divisas emergentes e ligadas a commodities em meio à queda do petróleo. A liquidez ainda fraca no mercado local favorece a volatilidade, disse Cleber Alessie Machado Neto, operador da corretora H.Commcor.

Machado Neto afirmou que o Dollar Index recua com realização de lucros após o fortalecimento da moeda americana na Sexta-feira (4) em âmbito global, na esteira do forte payroll de julho nos Estados Unidos. A economia americana criou 209 mil empregos em julho, acima da previsão de 180 mil dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

A taxa de desemprego recuou de 4,4% em junho para 4,3% em julho, como esperado, no patamar mais baixo desde 2001. Além disso, o salário médio por hora dos trabalhadores do setor privado teve avanço mensal de 0,34%, um pouco acima da previsão de alta de 0,3% dos analistas. Os números foram vistos como mais um sinal de pujança dos EUA.

No Brasil, segundo Machado Neto, os sinais de disposição do governo Temer de tentar retomar a agenda de reformas, com possibilidade de votação da reforma da Previdência em setembro, trazem ânimo novo aos negócios, após a aprovação da reforma da trabalhista e a rejeição da denúncia contra o presidente pela Câmara na semana passada.

Às 9h28 desta segunda-feira, o dólar à vista caía 0,07%, aos R$ 3,1253. O dólar para setembro recuava 0,21%, aos R$ 3,1405. Em Nova York, o Dollar Index recuava 0,12% neste mesmo horário.

