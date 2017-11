Dólar passa a subir com agenda externa no foco, após cair na abertura

O dólar se fortaleceu e subia discretamente ante o real nesta quarta-feira, 1º de novembro, após recuar nos primeiros negócios em sintonia com a baixa predominante no exterior em relação a moedas emergentes e ligadas a commodities diante da firme valorização das commodities, como petróleo e cobre. Uma realização parcial de ganhos acumulados em mais de 3% ante o real também apoiou o sinal negativo mais cedo.

No entanto, segundo um operador de uma corretora, a virada para o lado positivo. pouco antes do fechamento deste texto, era influenciada pelo fortalecimento do dólar ante o iene, além da persistente valorização frente o euro e a libra no exterior, diante das expectativas pelos anúncios da reforma tributária e do nome do novo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a partir de fevereiro de 2018, que serão esperados para amanhã, quando será feriado no Brasil e os mercados ficarão fechados.

Às 9h39, o dólar à vista subia 0,16%, aos R$ 3,2769. Na mínima, caiu aos R$ 3,2644 (-0,22%). O dólar futuro para dezembro avançava 0,17%, aos R$ 3,2895, ante mínima em R$ 3,2765 (-0,23%).