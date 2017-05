Dólar passa a cair com realização de lucros, após abrir com viés de alta

Volátil, como já era esperado, o dólar passou a cair frente o real, após abrir esta terça-feira, 9, com viés de alta. A oscilação entre margens estreitas da divisa dos Estados Unidos ocorre em meio a um volume ainda pequeno de negócios, segundo um operador.

O diretor da Correparti, Jefferson Rugik, disse que a queda reflete um movimento de apuração de ganhos recentes, após a moeda ter subido na segunda-feira, 8, ao maior nível em quase quatro meses ante o real, aos R$ 3,1960 no balcão. Pouco depois das 9h30, no entanto, o dólar voltou a oscilar predominantemente com viés de alta em relação a divisas emergentes, porque o petróleo passou a cair, o que ajuda a limitar o recuo frente o real. Até porque o dólar segue firme na alta ante divisas principais.

Às 9h41 desta terça, o dólar à vista desacelerava a baixa, aos R$ 3,1901 (-0,18%). Na máxima, após a abertura, registrou R$ 3,1971 (+0,03%) e, na mínima, caiu aos R$ 3,1866 (-0,29%). O dólar futuro para junho caía 0,28%, aos R$ 3,2085. Na mínima, cedeu aos R$ 3,2045 (-0,40%) e, na máxima, após a abertura, exibiu viés de alta, aos R$ 3,2185 (+0,03%). No exterior, o Dollar Index subia 0,49%, aos 99,551 pontos, nesse mesmo horário.

Veja Também

Comentários