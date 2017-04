Dólar passa a cair com fluxo comercial, após abrir em alta com Lista de Fachin

O dólar passou a cair com ingressos de fluxo comercial no mercado à vista e uma realização de ganhos no futuro, após começar a quarta-feira, 12, em alta e atingir máximas aos R$ 3,1481 (+0,19%) no mercado à vista e aos R$ 3,160 (+0,30%) no contrato futuro para maio, reagindo a incertezas sobre a reforma da Previdência após a Lista de Fachin, disse o diretor da Correparti, Jefferson Rugik.

Um analista do mercado de câmbio afirmou que, apesar da queda do dólar frente o real, a crise geopolítica envolvendo Estados Unidos, Síria, Rússia e Coreia do Norte segue no radar assim como os desdobramentos políticos, além dos reflexos da reforma da Previdência da Lista de Fachin, revelada na terça com exclusividade pelo Grupo Estado.

Sem sombra de dúvidas a lista de Fachin tira força de negociação do governo na reforma da Previdência, disse o analista citado acima. Agora, segundo ele, os políticos em Brasília vão focar na aprovação da anistia ao Caixa 2, por isso, é difícil acreditar que o governo consiga navegar com tranquilidade depois da lista do ministro relator da ação da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.

Às 9h34, o dólar à vista caía 0,21%, aos R$ 3,1356. O dólar futuro para maio recuava 0,13%, aos R$ 3,1465.

