Dólar oscila com exterior e emissões

O mercado futuro de câmbio retomou os negócios nesta quinta-feira, 26, em baixa ante o real, precificando expectativas de novos ingressos de fluxo financeiro, após a emissão de US$ 750 milhões confirmada pela Embraer na quarta-feira, 25.

Investidores estariam antecipando também a previsão de novas captações corporativas externas e IPOs até o começo de fevereiro, segundo um operador de uma corretora.

Por volta das 9h45, no entanto, a divisa norte-americana se fortaleceu no mercado à vista, pressionado pela alta externa do dólar, diante da percepção de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começa a cumprir suas promessas eleitorais de estímulos fiscais e desregulamentação nos EUA.

O dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1701, em alta de 0,03%. Já o dólar futuro para fevereiro estava cotado a R$ 3,1740, em baixa de 0,09%, em meio a ajustes após o fechamento de quarta da BM&FBovespa, por conta do feriado em São Paulo.

