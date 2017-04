Dólar oscila com cautela sobre Previdência e sinais de fluxo positivo

O dólar começou esta quinta-feira, 6, em alta, pressionado por temores de que a reforma da Previdência não seja aprovada, mas perdeu força depois em meio a sinais de fluxo positivo.

No início da sessão, houve algumas ordens de saída de investidores estrangeiros do País diante dos riscos à reforma da Previdência, disse o diretor da corretora Mirae, Pablo Spyer. Para ele, a ata do Fed ainda ecoa e amparava há pouco a alta do Dollar Index (+0,07%) e dos juros dos Treasuries nos EUA.

Após a moeda americana atingir as máximas intraday - a R$ 3,1281 (+0,43%) no mercado à vista e R$ 3,1435 no dólar para maio - houve sinais de fluxo positivo, que pode estar relacionado à Oferta Inicial de Ações (IPO) da companhia aérea Azul, e as cotações à vista tiveram uma queda pontual, mas voltaram a subir novamente. Já no mercado futuro, o dólar para maio seguia em baixa há pouco.

Às 9h41 desta quinta-feira, o dólar à vista estava aos R$ 3,1181 (+0,09%), ante mínima aos R$ 3,1116 (-0,10%). O dólar futuro para maio caía 0,14% no mesmo horário, aos R$ 3,1330, ante mínima aos R$ 3,1265 (-0,35%).

