Dólar fecha perto de R$ 3,33, maior valor em cinco meses

Dólar fecha em alta - Arquivo/Agência Brasil

Num dia de tensões no mercado de câmbio, a moeda norte-americana fechou no maior valor em quase seis meses. O dólar comercial encerrou esta terça-feira (12) vendido a R$ 3,328, com alta de R$ 0,031 (0,93%). A divisa está no nível mais alto desde 23 de junho (R$ 3,339).

O dólar começou o dia operando em baixa, mas disparou no decorrer do dia. A alta ocorre em meio às negociações para a votação da reforma da Previdência.

Na bolsa de valores, o dia foi de otimismo. Em alta pela terceira sessão seguida, o índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou a terça-feira com valorização de 1,39%, aos 73.814 pontos.