Dólar fecha o dia em baixa, cotado a R$ 4,08

O dólar terminou o pregão de (25) em uma baixa de 0,12%, cotado a R$ 4,0830 para venda.

O valor da moeda norte-americana sofreu ajustes durante o dia, após iniciar o dia em alta de 0,89%, chegando ao valor máximo no dia perto de R$ 4,15.



O Banco Central continua com os leilões tradicionais de venda de swap cambial, sem nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda.



O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o dia em alta de 0,83%, com 78.630 pontos. A subida na Bovespa contou com ajuda dos papéis das empresas de siderurgia, como a Siderúrgica Nacional que subiu 5,69%, a Gerdau com alta de 5,43%, e a Vale, com valorização de 3,32%.