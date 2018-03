Dólar fecha no maior valor em um mês em dia de elevação da tarifa do aço

O Canadá e o México ficaram de fora da medida, mas países aliados dos Estados Unidos, como o Brasil, poderão negociar a isenção - Reprodução

Em meio a incertezas criadas pela elevação da tarifa das importações norte-americanas de aço e de alumínio, a moeda norte-americana fechou no maior valor em um mês. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (8) vendido a R$ 3,265, com alta de R$ 0,02 (0,63%). A cotação está no maior valor desde 9 de fevereiro (R$ 3,302).

Esse foi o segundo dia de alta da divisa. Na sessão de hoje, a cotação operou próxima da estabilidade durante a manhã, mas acelerou a alta durante a tarde. No fim da tarde, o presidente Donald Trump assinou a elevação em 25% das tarifas para o aço e em 10% para o alumínio. O Canadá e o México ficaram de fora da medida, mas países aliados dos Estados Unidos, como o Brasil, poderão negociar a isenção.

No mercado de ações, o dia foi de ajustes. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou a sessão com queda de 0,58%, aos 84.965 pontos. Esse foi o terceiro dia seguido de recuo no indicador.