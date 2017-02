Dólar fecha em leve alta alinhado ao exterior com Trump

O dólar fechou em leve alta ante o real nesta quinta-feira, 9. No término da sessão, registrou ganho de 0,28%, aos R$ 3,1269, tendo percorrido intervalo de R$ 3,1139 (-0,14%) na mínima e R$ 3,1334 (+0,48%) na máxima.

Após manhã de instabilidade, o avanço da divisa norte-americana foi consolidado pela iniciativa do presidente Donald Trump para reduzir a regulamentação no setor aéreo dos Estados Unidos. O movimento cambial vindo do exterior ecoou por aqui com alguma correção no dólar, já que o mercado doméstico acumulava, até então, três baixas seguidas diante do real.

Apesar de modesto, o avanço da sessão foi mais que suficiente para superar a queda de 0,20% nos últimos três dias. O volume de negócios somou US$ 1,235 bilhão, de acordo com dados registrados na BM&FBovespa.

O dólar futuro para março fechou aos R$ 3,1450, com alta de 0,38%. A máxima foi marcada em R$ 3,1475 (+0,46%) e a mínima em R$ 3,1275 (-0,18%). O giro somou US$ 11,029 bilhões.

Numa reunião com representantes do setor de aviação, o presidente dos EUA prometeu que vai modernizar os sistemas aéreos do país e também cortar regulações. Trump ainda afirmou que deve fazer um anúncio "fenomenal" na seara tributária nas próximas semanas, e reclamou dos impostos que recaem sobre o setor. Trump também reclamou que países como o Japão e a China têm trens rápidos, enquanto os Estados Unidos não têm.

Por aqui, há espera por alguma sinalização do Banco Central sobre o próximo vencimento de contratos de swap cambial.

