Dólar fecha em alta, no patamar de R$ 3,18, influenciado pelo exterior

O dólar se manteve em alta ante o real durante toda a sessão desta segunda-feira, 9, alcançando o patamar de R$ 3,18, em um dia marcado pela baixa liquidez por causa do feriado do Dia de Colombo nos Estados Unidos. Segundo analistas, o câmbio doméstico acompanhou o movimento da moeda americana frente a outras divisas emergentes e ligadas a commodities, refletindo a percepção de que os juros americanos subirão em dezembro.

"O dólar por aqui ainda reage ao payroll divulgado na sexta-feira (6), que mostrou queda da taxa de desemprego e aumento de salários nos Estados Unidos", diz José Raymundo Faria Júnior, diretor da Wagner Investimentos. De acordo com o especialista, o payroll veio forte, sinalizando que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deverá ser mais agressivo em sua política monetária daqui em diante.

No campo doméstico, predominou a cautela em relação à tramitação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Para Durval Correa, operador da corretora Multimoney, o aumento da projeção para o IPCA de 2017 no boletim Focus e o IPC-S mais forte contribuíram para o mau humor no cenário doméstico nesta segunda-feira.

O dólar à vista fechou em alta de 0,92%, a R$ 3,1861. O giro financeiro somou US$ 178,170 milhões. Na mínima, a moeda chegou a R$ 3,1591 (+0,06%) e, na máxima, alcançou R$ 3,1896 (+1,03%). No mercado futuro, às 17h41, o dólar para novembro subia 0,88%, aos R$ 3,1935. O giro financeiro somava cerca de US$ 10,960 bilhões. Durante o pregão, a divisa oscilou de R$ 3,1670 (+0,04%) a R$ 3,2000 (+1,09%).

