Dólar fecha em alta, em sessão com poucos negócios

O dólar à vista encerrou os negócios desta sexta-feira, 24, em alta, em uma sessão de baixa liquidez, já que os mercados em Nova York operam em horário reduzido após o feriado de Ação de Graças de quinta-feira. A moeda americana, porém, acumulou queda na semana. A cautela acabou predominando nesta sexta-feira, com o mercado à espera de novidades nas negociações do governo para tentar aprovar a reforma da Previdência ainda neste ano, pelo menos na Câmara dos Deputados.

O dólar à vista fechou em alta de 0,24%, a R$ 3,2302. O volume foi de US$ 1,677 bilhão. Na mínima, chegou a R$ 3,2221 (-0,01%) e, na máxima, a R$ 3,2364 (+0,43%). Na semana, o dólar à vista acumulou queda de 1,02%.

"No mercado doméstico, a moeda americana atingiu um patamar atraente (de compra) para os investidores, mas, por falta de liquidez na sessão, isso não se reverteu em uma alta mais acentuada", afirmou Alexandre Wolwacz, diretor da L&S.

Sobre a reforma da Previdência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reiterou nesta sexta-feira que tem a expectativa de que a Câmara vote o texto ainda este ano. Ele tem dúvidas, no entanto, sobre se haverá tempo hábil para que a votação ocorra no Senado ainda em 2017.

Se no mercado local a moeda americana teve alta, no exterior, a tendência foi de queda. O índice DXY, que mede a força do dólar frente a seis divisas de países desenvolvidos, recuou ao longo de todo o pregão. Ante emergentes, no entanto, o desempenho foi misto.