Dólar fecha em alta e Ibovespa tem queda

A cotação do dólar fechou em alta nesta sexta-feira (1º) na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. A moeda norte-americana ficou em R$ 3,7791, uma variação positiva de 0,69%.

O Ibovespa, indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores, fechou o dia com queda de 1,03%, totalizando 94.603 pontos nesta sexta-feira.

Os papéis com melhor desempenho no pregão de hoje foram da Sid Nacional (alta de 5,89%), JBS (alta de 5,14%) e MRV (alta de 2,13%). As maiores baixas foram da Eletrobras PNB (queda de 3,8%), Eletrobras On (queda de 3,62%) e Bradesco (queda de 2,93%).

A Bolsa retoma as negociações na quarta-feira (6) após o carnaval.