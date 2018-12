Dólar fecha em alta de 0,61%

Pela sétima semana consecutiva, a cotação do dólar fechou com acumulado em alta. O dólar comercial fechou a sexta-feira (14) valorizado em 0,61%, cotado a R$ 3,9035 para venda.

A moeda norte-americana acumula alta de 17,09% no ano.

O Banco Central fez hoje operações de swaps cambiais tradicionais, sem ofertas extraordinárias de venda futura da moeda, como realizou no final quando a moeda ultrapassava o patamar de R$ 3,90.



O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou a semana em baixa de 0,44%, com 87.449 pontos. Os papéis da Petrobras fecharam em queda de 1,33% e os do Itaú com menos 0,25%, enquanto os da Vale terminaram com valorização de 0,55%.