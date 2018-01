Dólar fecha em alta com cautela antes do julgamento do recurso de Lula

O dólar manteve-se no terreno positivo frente ao real durante todo o dia, batendo as máximas na reta final do pregão, na medida em que se aproxima o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra sua condenação. O câmbio doméstico foi na contramão do exterior, já que a moeda americana voltou a exibir desempenho fraco ante divisas fortes e a maioria das emergentes nesta terça-feira, 23.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) vai julgar, a partir das 8h30 desta quarta-feira (24), o recurso de Lula contra sua condenação em primeiro grau no caso que ficou conhecido como o do tríplex do Guarujá. Três desembargadores que integram a 8ª Turma do TRF-4, em Porto Alegre, serão responsáveis por analisar o processo que pode inviabilizar a candidatura do petista à Presidência da República.

"Alguns juristas e analistas políticos comentam que o julgamento de amanhã, mesmo que mantenha a condenação de Lula por unanimidade, não deve tirá-lo definitivamente da disputa eleitoral", afirmou Vitor Suzaki, analista da Lerosa Investimentos. "Isso porque Lula deve recorrer às instâncias superiores e uma decisão sobre a candidatura pode só sair às vésperas da eleição."

Peter Hakim, presidente emérito do Inter-American Dialogue, em Washington, disse, em entrevista ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que "somente em agosto ou setembro saberemos se o nome de Lula estará nas urnas de outubro". "Acredito que é muito incerto avaliar ainda se ele poderá concorrer, devido à continuidade das etapas judiciais que este processo terá por vários meses", acrescentou.

O dólar à vista fechou em alta de 0,84%, a R$ 3,2359. O volume foi de US$ 868 milhões. A moeda americana para fevereiro terminou a sessão com ganho de 1,06%, a R$ 3,2410. O giro foi de US$ 19,412 bilhões.