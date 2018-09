Dólar fecha abaixo de R$ 4

A cotação da moeda norte-americana recuou hoje (27) abaixo do patamar de R$ 4, fechando hoje (27) em baixa de 0,79%, cotado a R$ 3,9943 para venda. O dólar acumula até esta quinta-feira, penúltimo pregão do mês de setembro, um recuo de 1,92% ante o real invertendo a alta valorização de 8,46% no mês de agosto.

O Banco Central seguiu com os leilões tradicionais de swaps cambiais, concluindo rolagem de venda futura de dólares.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), terminou o pregão em alta de 1,71%, com 80 mil pontos. Os papéis da Petrobras colaboraram para o fechamento em alta, com valorização de 6,29%, seguidos por Itau com alta de 2,75%.