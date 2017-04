Dólar exibe sinais mistos em meio a ajustes, mas exterior traz pressão de baixa

O dólar está volátil no mercado doméstico, enquanto no exterior predomina um viés de baixa. Ajustes em relação ao fechamento anterior justificam os sinais desiguais registrados nesta quinta-feira, 13, disse o diretor da Wagner Investimentos, José Faria Júnior. Segundo ele, há cautela sobre a reforma da Previdência, mas também pressão de baixa derivada do exterior.

O corte de 1 ponto da Selic, para 11,25% na quarta, já era esperado, tendo pouca influência nas decisões de negócios, afirmou. "A queda à vista é contida porque a taxa já recuou ao importante suporte dos R$ 3,1290, que costuma atrair comprador", comentou

Às 9h42, o Dollar Index caía 0,35%, ecoando a fala do presidente dos EUA, Donald Trump, em defensa de dólar e juros mais fracos. Internamente, o dólar à vista recuava, 0,14%, aos R$ 3,1298, enquanto o dólar futuro para maio estava em alta de 0,10%, aos R$ 3,140.

