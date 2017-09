Dólar começa o dia em queda após divulgação do PIB e à espera de payroll

O dólar opera em queda na manhã desta sexta-feira, dia 1º, enquanto os investidores avaliam os dados melhores do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no segundo trimestre do ano. A economia brasileira cresceu 0,2% no período em relação ao primeiro trimestre deste ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio acima da mediana de 0% e dentro do intervalo das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um recuo de 0,5% a um crescimento de 0,3%.

Na comparação com o segundo trimestre de 2016, o PIB avançou 0,3%. O resultado ficou no teto das estimavas dos analistas, que previam desde uma queda de 0,80%, com mediana de estabilidade.

Às 9h25 desta sexta, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1381 (-0,36%), em queda desde a abertura, influenciado pelo crescimento acima do esperado da economia brasileira e pela moeda americana mais fraca no exterior. No mercado futuro, o dólar para outubro estava cotado a R$ 3,1520 (-0,27%) neste mesmo horário.

Os mercados globais estão na expectativa agora pelo relatório oficial de emprego dos Estados Unidos, o payroll, que seria divulgado às 9h30, e ajudará a conduzir as apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve, em um momento em que prevalece a leitura de que o banco central norte-americano pode elevar os juros de forma mais lenta após sinais de inflação fraca nos EUA.

A expectativa de analistas é de que a economia norte-americana tenha criado 179 mil vagas em agosto, o que representa uma desaceleração após os 209 postos gerados em julho.

