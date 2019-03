Em uum dia de relativa calma no mercado financeiro, o dólar norte-americana voltou a fechar em baixa. O dólar comercial encerrou esta ça-feira (12) vendido a R$ 3,817, com recuo de R$%).Esta foi a terceira sessão consecutiva de queda da divisa, que se aproximou de R$ 3,90 no fim da semana passada em meio a tensões nos mercados interno e externo.

Na bolsa de valores, o dia foi de estabilidade. O Ibovespa, índice da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), operou com alta em alguns momentos, mas fechou o pregão com leve queda de 0,2%, aos 97.828 pontos.