Dólar cai em NY com dúvidas sobre agenda de Trump

O dólar caiu nesta terça-feira, 21, pressionado pelo avanço do euro e também por dúvidas sobre a política fiscal dos Estados Unidos. As dúvidas sobre a agenda do presidente dos EUA, Donald Trump, no Congresso americano pressionaram a divisa do país.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 111,75 ienes e o euro avançava a US$ 1,0812.

No fim da segunda-feira, o debate presidencial na França ajudou a acalmar as preocupações dos investidores de que a candidata Marine Le Pen, cética em relação ao euro, poderia vencer a disputa nas urnas, o que impulsionou a moeda comum. Uma pesquisa realizada logo após o fim do debate sugeriu que o candidato centrista Emmanuel Macron teve o desempenho mais convincente, uma posição ecoada pelos mercados nesta terça-feira. O resultado da eleição francesa tem sido visto como crucial para o desempenho dos ativos europeus.

A libra, por sua vez, avançou para perto da máxima desde fevereiro, após investidores apostarem que a inflação acima do esperado no Reino Unido pressionará o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) a elevar os juros. Isso tenderia a atrair mais dinheiro para o país, em busca de maiores retornos, o que impulsionou a moeda.

Investidores mostravam-se, ainda, com mais dúvidas sobre a direção das políticas fiscais e monetárias nos EUA. Há mais incerteza sobre se Trump conseguirá aprovar as promessas de campanha de reduzir impostos e impulsionar o setor de infraestrutura do país.

