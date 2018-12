Dólar cai em linha com exterior em meio a especulações sobre sinais do Fed

O dólar opera com o viés de baixa ante o real na manhã desta terça-feira, 18. A correção acompanha a persistente queda da moeda americana no exterior em meio a especulações sobre se os temores com o desempenho econômico mundial e dos EUA, em particular, levarão o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a sinalizar uma pausa no aperto de sua política monetária.

O Fed inicia reunião nesta terça-feira e, na quarta-feira, 19, deverá anunciar sua decisão. A expectativa em torno do comunicado, das projeções econômicas e da entrevista do presidente Jerome Powell contribuem para uma postura moderada dos investidores.

Uma nova queda firme do petróleo nesta terça e possíveis saídas de capitais estrangeiros do Brasil podem ainda trazer pressão de alta à moeda americana durante o dia, ponderou um operador de uma corretora.

Não há previsão de leilão de linha nesta terça, mas o Banco Central realiza mais uma tranche da rolagem do vencimento de swap cambial de janeiro no fim da manhã.

A autoridade monetária divulgou mais cedo a ata da reunião do Copom da semana passada, que manteve inalterada a taxa Selic em 6,5%, pela sexta reunião seguida. No documento, o BC ressalta que a evolução do cenário e do balanço de risco prescreve manutenção da Selic no nível vigente e que a conjuntura econômica sugere política monetária estimulativa, o que significa taxa de juros abaixo da taxa estrutural.

A ociosidade elevada (da economia) pode produzir trajetória prospectiva de inflação abaixo do esperado, diz o BC. Reitera ainda que a continuidade do processo de reformas é essencial para manter a inflação baixa.

Esse ambiente associado à perspectiva de altas de juros nos Estados Unidos podem induzir ainda alguma fluxo cambial negativo pela via financeira, acrescentou a mesma fonte.

Às 9h40 desta terça, o dólar à vista caía 0,22%, a R$ 3,8906. O dólar futuro de janeiro recuava a R$ 3,8905 (-0,24%) neste mesmo horário.