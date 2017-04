Dólar cai com reforma trabalhista e exterior

O dólar recua no mercado doméstico na manhã desta quinta-feira, 27, na esteira do placar da votação da reforma trabalhista (296 votos a favor e 177 contra), número perto do necessário para a aprovação da PEC da reforma da Previdência (308 votos), e com alívio após o anúncio do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos não sairão do Nafta, disse o operador da corretora Hcommcor Cleber Alessie Machado Neto.

Para o diretor da Correparti, Jefferson Rugik, o recuo local acompanha o dólar mais fraco em relação a algumas divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior e, internamente, precifica a vitória do governo Temer na aprovação da reforma trabalhista. "Traz algum alivio para o mercado e ajuda na queda do dólar", afirmou.

Às 9h33 desta quinta-feira, o dólar à vista caía 0,28%, aos R$ 3,1653. O dólar futuro para maio, por sua vez, recuava 0,37%, aos R$ 3,1665.

