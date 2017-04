Dólar cai com início de rolagem de swap de maio e exterior

O dólar recua no mercado à vista, pressionado pelo início nesta segunda-feira, 17, da rolagem integral do vencimento de 127.785 contratos de swap cambial de maio, equivalentes a cerca de US$ 6,389 bilhões, além do viés de baixa do dólar no exterior. Os agentes de câmbio monitoram ainda o recuo dos juros futuros, após novas revisões para baixo na pesquisa Focus para IPCA para 2017 e 2018 e também para PIB de 2017, na véspera de divulgação da ata do Copom.

Lá fora, o apetite por moedas consideradas mais arriscadas, como as emergentes, é amparado por dados positivos de PIB, produção industrial e vendas no varejo da China em março. Contudo, incertezas geopolíticas envolvendo as Coreias do Sul e do Norte e os Estados Unidos seguem no radar.

Internamente, a oferta no leilão de swap nesta segunda é de até 16 mil contratos de swap (US$ 800 milhões), cujo efeito equivale à venda de dólares no mercado futuro, das 11h30 às 11h40. Atualmente, o estoque de swap cambial corresponde a US$ 17,762 bilhões.

Às 9h19 desta segunda-feira, o dólar à vista caía 1,28%, aos R$ 3,1056. O dólar futuro para maio recuava 1,27%, aos R$ 3,1150.

Mais cedo, o Banco Central informou que o IBC-Br subiu 1,31% em fevereiro ante janeiro de 2017, com ajuste, ficando bem acima da mediana das projeções (+0,50%) e perto do teto das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast (-0,30% a +1,40%).

Já na pesquisa Focus do Banco Central, a expectativa para o IPCA em 2017, caiu de 4,09% para 4,06%; a projeção para o IPCA de 2018 recuou de 4,46% para 4,39%; e a estimativa para PIB em 2017 caiu de 041% para 0,40%, e permaneceu em 2,50% para 2018.

