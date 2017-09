Dólar cai com exterior enquanto mercado monitora cenário político local

O dólar à vista inicia a sessão desta

sexta-feira, 22, em queda em relação ao real, na esteira do sinal negativo da moeda americana ante divisas principais e relacionadas a commodities. No exterior, a Coreia do Norte traz cautela após o ministro de Relações Exteriores do país afirmar na quinta-feira, 21, que Pyongyang poderá realizar um teste nuclear "de escala inédita" no Oceano Pacífico, em resposta a novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a mídia estatal da Coreia do Sul, trata-se de uma "poderosa bomba H".

Às 9h30 desta sexta, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1318 (-0,33%), enquanto a moeda para outubro estava cotada a R$ 3,1350 (-0,22%) no mercado futuro. Apesar da aparente calmaria no mercado, "tudo pode mudar ao longo da sessão com novidades na seara político-policial", segundo o diretor da Correparti, Jefferson Rugik.

Um dia após a chegada à Câmara da segunda denúncia criminal da Procuradoria Geral da República (PGR) contra Michel Temer, o criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira decidiu deixar a defesa do presidente. O motivo da saída seria conflito de interesses, já que o advogado já representou o doleiro Lúcio Funaro - cuja deleção é fator relevante no âmbito da segunda denúncia. Mariz vinha atuando não só como advogado, mas também como conselheiro pessoal de Temer.

