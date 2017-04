Dólar cai com exterior e aposta em fluxo positivo

O dólar abriu esta terça-feira, 11, com viés de baixa, em linha com o desempenho da moeda no exterior e diante das expectativas de ingressos de capitais estrangeiros para a Oferta Inicial de Ações da Azul, fechada na segunda-feira, 10, no valor de R$ 2,021 bilhões - e que será liquidada nesta quinta-feira, dia 13, segundo um operador de uma corretora de câmbio.

A moeda norte-americana reduziu as perdas no mercado à vista e chegou a subir pontualmente no mercado futuro, mas voltou a ceder em seguida, reagindo à perda de força do petróleo.

Expectativas de aceleração no corte da taxa Selic na reunião do Copom, que começa nesta terça e termina amanhã também pesam sobre o sentimento dos investidores, dado que um juro básico menor poderá ajudar o país a sair mais rápido da recessão econômica.

Às 9h24 desta terça, o dólar à vista caía 0,30%, aos R$ 3,1272, após tocar em máxima aos R$ 3,1353 (-0,04%) um pouco antes e registrar mínima, após a abertura, aos R$ 3,1257 (-0,35%). No mercado futuro, o dólar para maio de 2017 recuava 0,16% no mesmo horário, aos R$ 3,140, após subir pontualmente à máxima de R$ 3,1475 (+0,08%), ante mínima aos R$ 3,1375 (-0,24%).

