Dólar cai com exterior e ajuste

O dólar à vista opera em leve queda na manhã desta sexta-feira, 25, em linha com a fraqueza da moeda no exterior e também em meio a um ajuste interno ao fechamento em alta da divisa ante o real na quinta-feira (24).

As atenções do mercado global estão voltadas para o simpósio anual de Jackson Hole, em Wyoming, nos Estados Unidos, em especial para o pronunciamento da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, às 11h. São esperadas da dirigente sinalizações sobre a próxima elevação de juros nos EUA e sobre como será o processo de redução do balanço patrimonial do Banco Central americano.

Às 9h30 desta sexta, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1412, em leve queda de 0,17% ante o real, depois de bater mínima a R$ 3,1362 (-0,33%). No mercado futuro, a moeda para setembro estava cotada a R$ 3,1460 (-0,19%) neste mesmo horário.

