Dólar cai, após abrir sessão em ligeira alta

O dólar à vista começou a sessão desta sexta-feira, 28, em leve alta, mas rapidamente virou para o lado negativo, sob pressão de investidores vendidos em contratos cambiais, além de um movimento de realização de ganhos recentes acumulados de 1,76% nas últimas três sessões, disse o gerente de mesa de derivativos de uma gestora de recursos. Os indutores da baixa, segundo o mesmo profissional, seriam a percepção de que a greve geral está fraca no País e a queda do Dollar Index no exterior.

Segundo a fonte de câmbio, a expectativa imediata é pela primeira estimativa para o PIB dos EUA do primeiro trimestre do ano, cuja projeção é de crescimento de 1% ante o quarto trimestre do ano passado, quando houve alta do PIB de 2,1% em relação ao terceiro trimestre de 2016.

Às 9h24 desta sexta-feira, o dólar à vista estava permanecia estável, aos R$ 3,1815. O dólar para junho, mais líquido a partir de hoje, caía 0,08%, aos R$ 3,1810.

