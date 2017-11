Dólar cai 1,44%, para R$ 3,2578, com exterior e commodities

Após ter rompido o patamar dos R$ 3,30 na sexta-feira (3) - o mais alto desde 4 de julho -, o dólar devolveu toda a alta do último pregão, ajudado pelo comportamento do câmbio no exterior e impulsionado pela valorização das commodities. A moeda americana fechou na casa dos R$ 3,25, após bater as mínimas da sessão no período da tarde.

O dólar à vista fechou em baixa de 1,44%, a R$ 3,2578. O volume foi de US$ 1,065 bilhão. Na mínima, atingiu R$ 3,2558 (-1,50%) e, na máxima, R$ 3,3046 (-0,03%).

Segundo operadores, a moeda acompanhou seus pares emergentes, beneficiados principalmente pela alta de mais de 3% do petróleo no mercado internacional. O dólar também caiu frente a moedas fortes, após comentários de dois presidentes regionais do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O presidente do Fed de Nova York, William Dudley, afirmou que a instituição provavelmente terá de deixar a inflação "superar um pouco o nível de 2%" e que a recorrente baixa de preços do país não é "necessariamente uma coisa ruim". Enquanto isso, o presidente da distrital de San Francisco do BC americano, John Williams, disse que o Fed provavelmente não terá taxas de juros tão altas quanto no passado. Williams tem direito a voto nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) no próximo ano.

Com a ajuda do exterior, houve espaço para a moeda corrigir a alta da sexta-feira, segundo Alessandro Faganello, operador da Advanced Corretora. "A valorização do dólar na última sexta-feira, um dia sem liquidez por causa do feriado, foi muito exagerada, e o que vimos hoje foi uma correção e uma realização dos ganhos obtidos naquela sessão", afirmou.