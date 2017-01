Dólar avança após quatro sessões e quase zera perdas na semana

O avanço do dólar nesta sexta-feira, 13, quase zerou as perdas acumuladas na semana. No fechamento, o dólar à vista subiu 1,35%, aos R$ 3,2176, amparado por correções frente à queda acumulada nas últimas quatro sessões. Também houve compras oportunísticas diante das cotações ainda baixas e, em parte do dia, a pressão do exterior também foi positiva. Com isso, o recuo na semana foi de apenas 0,07%.

De acordo com dados registrados na clearing da BM&FBovespa, o volume de negócios no balcão somou US$ 1,485 bilhão.

Novos sinais de recuperação norte-americana alimentaram o avanço da moeda lá fora. Com isso, foi reforçada a leitura de que a maior economia do mundo segue no caminho do aperto monetário. Domesticamente, o movimento foi traduzido no mercado à vista em uma máxima de R$ 3,2228 (+1,52%).

No mercado futuro, o dólar para fevereiro encerrou em alta de 1,08%, aos R$ 3,2375, com máxima em R$ 3,2390 (+1,12%). O giro somou US$ 13,006 bilhões.

Para os próximos dias, segue a expectativa de novas captações externas por instituições brasileiras. Semana que vem o foco deve residir na posse de Donald Trump nos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro. Também serão conhecidos os números de inflação dos Estados Unidos, que podem ajudar a calibrar as apostas para o aperto monetário do Federal Reserve.

No Brasil, as discussões sobre o futuro da Selic devem continuar a reverberar no mercado, principalmente, em razão da divulgação da ata do Copom e dos números do IPCA-15.

