Dólar avança ante real refletindo clima defensivo no exterior

A cautela dos mercados internacionais é vista também nos mercados domésticos e coloca o dólar em alta na manhã desta terça-feira, 7, em linha com a alta do dólar ante moedas principais, emergentes e ligadas a commodities no exterior. O movimento reflete a preocupação dos investidores com as políticas nacionalistas do presidente dos EUA, Donald Trump, e da candidata da extrema-direita Frente Nacional à eleição presidencial da França, Marine Le Pen.

No radar estão o depoimento nesta terça do deputado cassado Eduardo Cunha no âmbito da Operação Lava Jato e a possibilidade de quebra de sigilo das delações da Odebrecht.

Às 9h35, o dólar à vista no balcão subia 0,31%, a R$ 3,1339. O dólar para março tinha alta de 0,51%, a R$ 3,1500.

Veja Também

Comentários