Dólar ante real segue viés de alta externo antes de dados dos EUA

O dólar opera com viés de alta no mercado doméstico nesta sexta-feira, 13, acompanhando a leve valorização externa em meio à espera pelos dados de inflação ao consumidor e vendas no varejo em setembro nos EUA. O operador da corretora H.Commcor, Cleber Alessie Machado Neto, diz que há um ajuste pontual após o feriado local e a queda forte do peso mexicano na quinta-feira, 12, por causa da ameaça dos EUA de abandonar o acordo do Nafta.

"A ata do Fed na quarta não consolidou ainda a aposta em alta de juros em dezembro, por isso a divulgação do CPI e das vendas no varejo estarão no foco", diz o operador.

Machado Neto destaca ainda indicações de que o Banco Central Europeu (BCE) poderá postergar programa de estímulos, o que ajuda a enfraquecer o euro.

Na quinta, o presidente do BCE, Mario Draghi, reiterou a orientação do BCE de que as compras de ativos devem continuar até que as autoridades possam ver uma melhora sustentável na perspectiva da inflação, e que os juros deverão permanecer nos atuais níveis por "um longo tempo" após o fim do programa de compras.

Às 9h23, o dólar à vista registrava R$ 3,1792 (+0,26%). O dólar futuro de novembro estava em alta de 0,20%, aos R$ 3,1870.

Veja Também

Comentários