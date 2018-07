Dólar abre semana em alta de 0,37%

O dólar começou a semana em alta de 0,37%, cotado a R$ 3,8650 na venda. O Banco Central segue sem realizar nenhum swap cambial extraordinário (venda futura da moeda norte-americana). A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou o primeiro pregão da semana praticamente estável, com uma leva alta de 0,1%, com 76.652 pontos, depois de oscilar na abertura do mercado.

As ações das empresas de grande porte, chamadas de blue chip, apresentaram queda, com Petrobras (-1,33%), Vale (- 0,62%) e Itau (-0,56%).