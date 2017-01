Dólar abre misto, mas se firma em baixa

O mercado de câmbio começou a sessão desta sexta-feira, 20, dia da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, com o dólar misto: em leve alta no mercado futuro e em ligeira queda no balcão. O viés negativo, no entanto, se sobressai, na contramão externa, indicando que a cautela pré-Trump já teria sido bem precificada pelo câmbio local, segundo um gerente de gestora de recursos.

O futuro da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF) também está no radar dos investidores, após a morte do ministro Teori Zavascki, relator do caso, na quinta-feira, 19.

Por volta das 10 horas (de Brasília) desta sexta, o dólar à vista recuava 0,39%, aos R$ 3,1941, enquanto o dólar futuro de fevereiro caía 0,08%, aos R$ 3,2045.

Sobre a Lava Jato, na avaliação da consultoria de risco político Eurasia, a morte de Teori Zavascki pode atrasar o andamento da Lava Jato, mas não deve enfraquecer as investigações. Na quinta, a informação de que o ministro estava no avião que caiu em Paraty, no Rio, pegou os mercados domésticos na última hora de negociação.

A reação mais expressiva foi registrada na Bovespa, que acelerou a queda, mas pontualmente. Na manhã desta sexta, os desdobramentos da operação no Supremo são apenas monitorados.

