Dólar abre em queda seguindo o exterior

O dólar à vista no balcão abriu em queda nesta quarta-feira, 20, em linha com a fraqueza da moeda no exterior em meio à expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), que será anunciada às 15h, seguida por entrevista coletiva da presidente da instituição, Janet Yellen, às 15h30.

Embora não sejam esperadas mudanças nas taxas de juros, o banco central norte-americano pode anunciar detalhes ou até um cronograma sobre o processo de redução de seu balanço patrimonial, atualmente em US$ 4,5 trilhões.

Às 9h30 desta quarta, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1293 (-0,17%), enquanto a moeda para outubro no mercado futuro estava cotada a R$ 3,1335 (-0,22%). No exterior, o Dollar Index, que representa uma média ponderada do valor do dólar em relação a outras seis moedas fortes, recuava 0,19% neste mesmo horário.

