Dólar abre em queda pressionado por exterior

O dólar abriu em queda ante o real nesta segunda-feira, 23, pressionado pelo recuo da moeda norte-americana frente a divisas principais e algumas emergentes no exterior. A tendência de enfraquecimento do dólar vista lá fora ocorre na esteira do discurso de posse do novo presidente dos EUA, Donald Trump, que na sexta-feira, 20, voltou a sinalizar uma postura protecionista no comércio. Assim, os mercados seguem na expectativa por detalhes sobre seus planos de estímulos à economia norte-americana.

Por volta das 9h40, o dólar à vista no balcão estava negociado a R$ 3,1637, em queda de 0,49%, enquanto o dólar futuro para fevereiro era cotado a R$ 3,1735, em baixa de 0,20%.

Veja Também

Comentários