Dólar abre em queda, mas passa a subir, com política e exterior limitando giro

O dólar abriu em queda no mercado doméstico, sob influência externa, mas já rondava o terreno positivo na manhã desta segunda-feira, 13. Às 9h47, o dólar à vista registrou máxima, aos R$ 3,1471 (+0,10%), ante mínima, após a abertura, aos R$ 3,1301 (-0,44%). O giro ainda é baixo e o mercado tende a ficar retraído em meio a um pano de fundo de cautela antes do envio da "lista de Janot" ao Supremo Tribunal Federal, disse o mesmo profissional. Por isso, o sinal de queda já se apagou.

A moeda norte-americana começou o dia em baixa, sob influência da queda externa ante o iene e algumas divisas de países exportadores de commodities, como dólar australiano, peso chileno e peso mexicano, disse o mesmo gerente de uma gestora de recursos.

Vale destacar que os nomes de políticos incluídos na lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, podem não se conhecidos de imediato, porque os processos ainda devem passar pelo crivo do ministro relator no Supremo, Edson Fachin.

Estão no radar também as decisões de política monetária do Fed (o banco central norte-americano) na quarta-feira e dos BCs da Inglaterra (BoE) e do Japão (BoJ), ambos na quinta-feira.

