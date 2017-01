Dólar abre em queda com previsão de fluxo, mas reduz perda com importador

O dólar à vista abriu em queda na manhã desta terça-feira, 10, e registrou mínimas ante o real, precificando expectativas de novos fluxos financeiros de entrada no mercado doméstico, relativos à captação de US$ 4 bilhões da Petrobras e de outras operações que estariam em andamento. Contudo, o recuo à mínima aos R$ 3,1920 (-0,12%) atraiu compradores, com destaque para importadores, levando a moeda a se fortalecer.

Às 9h38, o dólar à vista caía 0,03%, aos R$ 3,1975, após testar máxima aos R$ 3,1995 (+0,04%). No mercado futuro, no mesmo horário, o dólar para fevereiro recuava 0,06%, aos R$ 3,2170, após testar máxima aos R$ 3,2195 (+0,02%). A mínima, após a abertura, ficou em R$ 3,2080 (-0,34%).

