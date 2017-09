Dólar abre em queda com exterior e à espera de Fed

O dólar à vista inicia a sessão desta terça-feira, 19, em queda ante o real, acompanhando o enfraquecimento da moeda americana ante divisas principais e em relação à maioria das divisas emergentes e ligadas a commodities. Diante da agenda fraca aqui e lá fora, os mercados seguem concentrados na reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), que começa hoje.

Embora não haja expectativa de mudança na taxa de juros, o banco central norte-americano pode anunciar nesta quarta-feira, 20, detalhes ou até um cronograma sobre a eventual redução de seu balanço patrimonial, atualmente estimado em US$ 4,5 trilhões.

Às 9h30 desta terça, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1275 (-0,20%), enquanto a moeda para outubro no mercado futuro estava cotada a R$ 3,1335 (-0,30%). No exterior, o Dollar Index, que representa uma média ponderada do valor do dólar em relação a outras seis moedas fortes, recuava 0,19% neste mesmo horário.

Veja Também

Comentários