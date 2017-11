Dólar abre em alta, mas passa a cair com ajustes e à espera da agenda dos EUA

O dólar começou a sessão desta quarta-feira, 29, com viés de alta e passou a cair, em meio a ajustes de posições. Na abertura houve demanda moderada de importador e tesourarias de bancos após a moeda americana ter recuado na véspera - na oitava queda registrada em nove sessões, com perdas acumuladas de 2,92% no período.

Após registrar as máxima intraday, aos R$ 3,2191 (+0,19%) no mercado à vista e aos R$ 3,2190 (+0,15%), houve ofertas e os preços passaram a cair. Às 9h46 desta quarta, as mínimas eram renovadas em, respectivamente, R$ 3,2056 (-0,23%) e R$ 3,2050 (-0,28%).

O mercado realiza os ajustes iniciais e a leve alta nos primeiros negócios refletiu uma proteção da forte agenda desta quarta, com o Produto Interno Bruto (PIB) americano do terceira trimestre, discurso da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, e o Livro Bege do Fed, disse o diretor da Correparti Jefferson Rugik.

Para ele, pode haver alguma disputa técnica antecipada visando a formação da Ptax desta quinta-feira, 30, mas na segunda parte da sessão de hoje. "A briga neste mês parece estar equilibrada, mas sempre os comprados tentam fazer pressão de alta na segunda parte da sessão que antecede o acontecimento, mas não é uma regra", comentou.