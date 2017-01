Dólar abre em alta mas desacelera em dia de feriado nos EUA

O dólar à vista do balcão abriu em alta na manhã desta segunda-feira, 16, pressionado pela valorização externa da moeda norte-americana em meio a incertezas crescentes antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na sexta-feira, 20. No entanto, esse movimento perdeu força nos últimos minutos, já que os atuais níveis de preço da divisa acabam atraindo vendas de exportadores.

Mas vale lembrar que, em função do feriado de Martin Luther King Jr. nos EUA nesta segunda, o volume de negócios tende a ser menor, deixando a divisa mais sensível a especulações.

Perto das 9h50, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,2273, em alta de 0,30% ante o real. No mercado futuro, a moeda para fevereiro estava cotada a R$ 3,2430, com valorização de 0,17%.

