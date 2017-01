Dólar abre em alta com tensão pré-Trump

O dólar abriu em alta nesta quarta-feira, 18, em sintonia com a valorização externa da moeda norte-americana em relação a divisas principais e de países emergentes. Os fatores que contribuem para esse movimento são a agenda carregada de indicadores nos Estados Unidos nesta quarta e a tensão dos investidores às vésperas da posse de Donald Trump, que assume o comando da Casa Branca na sexta-feira, segundo um profissional do mercado.

Por volta das 10 horas, o dólar à vista subia 0,36%, negociado a R$ 3,2211, enquanto o dólar futuro para fevereiro estava cotado a R$ 3,2340, em alta de 0,28%.

A expectativa dos mercados domésticos agora é por uma coletiva à imprensa, no fim da manhã, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, diretamente do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Veja Também

Comentários