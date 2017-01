Dólar à vista renova máxima em meio ao anúncio da dívida pública federal

O dólar no mercado à vista reduziu a queda intraday e registrou máxima na manhã desta quarta-feira, 25, aos R$ 3,1713 (-0,07%) no balcão de bancos e corretoras em outras praças do País, em meio à divulgação pelo Tesouro de que a dívida pública federal (DPF) em 2016 totalizou R$ 3,112 trilhões.

Segundo o Tesouro, em dezembro, houve aumento da DPF de 0,66% ante novembro. Para o operador Ricardo Gomes da Silva Filho, da corretora Correparti, de Curitiba, a única volatilidade esperada nesta quarta é em relação aos números divulgados.

"O mercado opera esvaziado devido ao fechamento dos mercados futuros da BM&FBovespa, em razão do feriado na cidade de São Paulo", afirmou ele. Estamos atentos a fluxos pontuais, mas é difícil de ocorrer por causa do fechamento do mercado futuro da BM&FBovespa", afirmou Silva Filho.

